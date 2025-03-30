Эппле подала на банкротство, чтобы не выплачивать долг

Жанна Эппле много лет назад заняла у подруги Капитолины Полянской 154 тысячи евро. Актриса обещала выплачивать долг по частям. До 2020 года она действительно отдавала по 25-30 тысяч рублей в месяц и погасила треть долга. А потом платить перестала, пишет СтарХит.

Полянская пыталась как-то договориться с бывшей подругой, но этого не произошло. И начались судебные разбирательства. В марте 2023 года Тверской суд Москвы постановил взыскать с Эппле 102 тысячи евро долга и 6 179 евро процентов. Однако артистка решила подать на банкротство. Финансовый управляющий уже занимается описанием имущества.

«Как раз сейчас идет учет ее имущества. А это в том числе квартира, на которую она и брала деньги у меня», — рассказала Капитолина в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Квартира – единственное жилье Жанны и продаже не подлежит. Адвокат актрисы говорит, что на торги выставят картины из ее коллекции. Эппле лишилась доступа к банковским счетам и картам, ей положен лишь прожиточный минимум — 23 908 рублей в месяц.

«Конечно, она не живет на 20 тысяч. У нее есть сын, который живет в Израиле и зарабатывает, есть второй сын, который в Москве», — сказал адвокат.

Дети Жанны Потап и Ефим также признаны участниками дела о банкротстве — им предстоит вернуть все деньги, которые мать переводила им за последние три года.

«Почему я должна платить за ее детей? За мой счет они и так уже выращены и выпущены в свет», — констатирует Полянская.

Ранее Жанна Эппле подослала «решалу» к своей подруге, чтобы не возвращать ей долг в €102 тысячи. По словам Полянской, мужчина представился Ильей и вел себя достаточно грубо по отношению к ней. Он говорил, что срок давности долговой расписки давно истек и что взыскать с артистки долг не получится.