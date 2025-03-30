Группа «Мумий Тролль» отказалась выступать в России

Популярная в прошлом рокапопс-группа «Мумий Тролль» окончательно отказалась от выступлений на территории России. Об этом сообщили представители нескольких концертных агентств, подтвердив, что коллектив не рассматривает никаких предложений о концертах, даже частных.

«Все расходы по перелету, передвижениям в городе, питанию и проживанию заказчик должен был взять на себя. Дополнительно группа требовала суточные в размере €100, чтобы вывезти полученные денежки с собой», – говорят источники издания «Подмосковье сегодня».

После начала специальной военной операции лидер «Мумий Тролля» Илья Лагутенко вместе с другими участниками группы покинул Россию. С тех пор, как стало известно, музыканты заняли принципиальную позицию и прекратили любые контакты с организаторами концертов в РФ.

По данным источников, ранее в текущем году группа была более лояльна к предложениям о выступлениях. Однако даже тогда организация концерта «Мумий Тролля» обходилась в круглую сумму – около 8,5 миллионов рублей. При этом, львиную долю гонорара, а именно половину, забирал себе лично Илья Лагутенко.

Помимо высокого гонорара, у группы были и специфические требования к организаторам. В частности, райдер «Мумий Тролля» включал оплату всех транспортных расходов, проживания и питания, а также суточные в размере 100 евро на человека. Кроме того, музыканты предпочитали не отказывать себе в пиве на сцене и запрещали фотографироваться с сотрудниками охраны и организаторами мероприятий.

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