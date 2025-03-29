Менеджер Паши Техника прокомментировал новости о его смерти

Менеджер Паши Техника (Ивлева) опроверг информацию о смерти рэпера. Он призвал не доверять пабликам, распространяющим подобные сообщения.

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"Паша Техник жив, жив! Нездоров, но жив! Не верьте этим пабликам, которые это пишут!" - заявил он в видеообращении, его слова приводит SHOT.

По словам менеджера, Ивлев находится в больнице, врачи борются за его жизнь.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что после отравления наркотиками в Таиланде у Паши Техника якобы умер мозг и медики ждут приезда родственников для отключения его от аппарата жизнеобеспечения.

До этого медики заявляли, что Ивлев находится при смерти.