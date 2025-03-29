Подольская показала фото поцелуя с Пресняковым в день его 57-летия

Певица Наталья Подольская публично поздравила Преснякова с 57-летием. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Наталья Подольская показала фото поцелуя с Владимиром Пресняковым.

«С днем рождения, мой любимый мужчина! Ты даришь любовь, смех, легкость и музыку Ты очень заботливый отец, очень надежный муж, у тебя очень правильные мысли и поступки. Ты большой пример для многих и тебя любят все вокруг. И уважают. Я желаю тебе здоровья (p.s. Я обязываю тебя быть здоровым), желаю сил и желания жить, творить и любить! Ты очень нужный человек в этом мире, а для меня самый нужный. Будь счастлив, мой Вова», — написала Подольская.

Звезда и ее сестра-двойняшка Юлиана родились в Могилеве в семье юриста и директора выставочного центра. Подольская рассказывала, что мать с отцом развелись, когда им было по 12 лет. По словам исполнительницы, они обрадовались такому решению. Артистка признавалась, что отец был жестким человеком, он наказывал их даже за «четверки» и считал такие методы воспитания действенными. Знаменитость уверена, что благодаря родителю у нее сформировался крепкий внутренний стержень.

Исполнительница недавно призналась подписчикам в соцсетях, что стала уверенной в себе только после 40 лет. По мнению звезды, она достигла успеха во всех сферах и смогла выдохнуть.

Подольская замужем за певцом Владимиром Пресняковым, с которым познакомилась в 2005 году на проекте «Большие гонки». У пары двое детей: их старшему сыну Артемию девять лет, а младшему Ивану четыре года.