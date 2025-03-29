Сябитова рассказала, как проходила кастинг на Первом Канале

Роза Сябитова рассказала, как начала работать на Первом Канале. В эфире документального фильма телекомпании о программе «Давай поженимся!» она вспомнила давнюю историю.

Розу вызвали «пробоваться», когда ведущая Даша Волга и астролог Василиса Володина уже были утверждены. На оставшееся место соведущей претендовало множество соискателей. Но Роза смогла выделиться в общей массе, пишут news.ru.

«Когда подошла моя очередь, я решила действовать от обратного. Например, Даша говорила герою, что он обязательно выберет красавицу, которую указал в анкете. А я вдруг заявила: «Нет, не выберет! У него образование неоконченное, работы нет. Как он будет содержать жену?» Даша начала со мной спорить, участники разделились на два лагеря, и зал буквально взорвался эмоциями. Стало интересно, динамично, зрелищно. И меня взяли в качестве соведущей», — рассказала Сябитова.

Ранее Роза Сябитова ответила на вопрос журналистов о ее отношении к союзам с большой разницей в возрасте между партнерами. Знаменитая ведущая высказалась по этому поводу весьма категорично.

По мнению Сябитовой, если разница между супругами составляет 40 лет – это четыре поколения, и такие люди просто не смогут найти общий язык.