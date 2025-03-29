Костюшкин сообщил, что его конфликт с Жуковым исчерпан

Стас Костюшкин написал в микроблоге, что конфликт с солистом «Руки Вверх!» Сергеем Жуковым из-за использования песни исчерпан.

Певец отметил, что в СМИ и социальных сетях раздули мелкое недопонимание между ним и Жуковым относительно использования песни «Капают слезки».

Жуков возражал, что Костюшкин перепел его хит «Капают слезки». Он направил Стасу досудебную претензию с просьбой удалить трек со всех площадок, пишет gazeta.ru

При этом Костюшкин убежден, что получал разрешение от автора.

«Дело в том, что я был на премьере фильма «Руки вверх!». Проходя мимо, Серега был в толпе журналистов, я спросил: «Серега, я твой трек возьму в свой?» И он кивнул. Ну, мне так показалось. Там много народу было… Но он кивнул головой, реально, да! И я подумал, ну, значит, согласился, все», — объяснил Стас.

Музыкантам удалось решить вопрос без привлечения Фемиды.

«Мы поговорили с Серегой, мы давно дружим, поэтому я был на сто процентов уверен, что мы добьемся какого-то консенсуса и договоримся. Что и произошло. Серега, респект!» — сообщил Костюшкин.

Ранее Стас Костюшкин осудил Григория Лепса за роман с 18-летней школьницей.