Волочкова рассказала, что дочь отказывается от ее помощи

Дочери Анастасии Волочковой Ариадне 19 лет, и она собирается самостоятельно решать свои жизненные проблемы. Так, балерина призналась, что Ариадна отказывается от ее помощи в раскрутке ее умений. Девушка строит карьеру самостоятельно.

Ариадна учится, занимается дубляжом иностранных фильмов, преподает английский и французский язык, пишет АиФ.

«К тому же она обладает невероятным поэтическим даром — уже написала 250 стихов на разных языках. Представляю, какой сборник получится!» — похвасталась звездная мама.

Скоро девушка выходит замуж. Сейчас они с избранником снимают маленькую квартиру. Анастасия рассказала, что предлагала дочери пышное торжество, но та выбрала скромную свадьбу.

«Я планирую подарить молодым 10 миллионов рублей. Надеюсь, что и отец невесты, бизнесмен Игорь Вдовин, внесет свой вклад. Несмотря на свой нынешний брак и двоих сыновей, папа остается важным человеком в судьбе Ариши», отметила Волочкова.

Ранее Анастасия Волочкова вспомнила, как поругалась с дочерью Ариадной из-за того, что наследница попросила мать отдать ей московскую квартиру. По словам Волочковой, она посоветовала дочери обращаться по вопросам недвижимости к ее отцу Игорю Вдовину.