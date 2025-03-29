Буланова рассказала о решении не переезжать к мужу

Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз два года назад. Ее избранником стал бизнесмен Валерий Руднев, с которым к тому времени они довольно долго были вместе.

Валерий живет в Москве, а Татьяна – в Санкт-Петербурге. И переезжать к молодому мужу звезда не готова, хотя Руднев не раз предлагал перевезти ее в столицу, пишет «Московский Комсомолец».

«Мой дом – это Петербург. Валера с 12 лет живет в Москве. Так получилось, что, когда он со мной встретился шесть лет назад, он жил в Петербурге. А сейчас опять вернулся в Москву. Петербург – это моя жизнь. Моя душа там. Хотя я Москву очень люблю. Я обожаю старую Москву. Но все равно, конечно, с наслаждением и невероятным чувством счастья возвращаюсь в Питер», - говорит Татьяна.

Певица говорит, что супруг относится к ее решению не переезжать в Москву с пониманием. Правда, из-за этого супруги видятся реже, чем им бы хотелось.

Живущая в Санкт-Петербурге исполнительница не скрывает, что по городу предпочитает передвигаться на общественном транспорте. Буланова отметила, что обладает удивительной способностью: умеет маскироваться. По этой причине во время поездок в троллейбусах и автобусах ее никто не узнает.