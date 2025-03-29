Обнародованы подробности прощания с Александром Кузьминым

В Москве в прощальном зале ЦКБ №1 Управления делами Президента РФ родные, друзья и коллеги простились с Александром Кузьминым.

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Дети музыканта были буквально убиты горем. Как пишет «Московский Комсомолец», когда закрыли крышку гроба, дочь Сюзанна стала кричать о том, что забыли положить в изголовье церковные платки, которые оставил батюшка. Пришлось открывать гроб.

Дочь Варя явно не хотела общаться с прессой и попадать на видео и фото, поэтому держалась в стороне.

Сын Василий не отходил от вдовы. Наталия Кузьмина безостановочно, ей помогли немного успокоиться, дав на руки их собачку Блинчика, которого они считают членом семьи Кузьминых.

Наталия Кузьмина мечтает вернуть телефон мужа.

«Телефон мужа до сих пор не найден, полиция не может отследить телефон. Сотовый находится в Сети, его постоянно заряжают, а также не вытаскивают сим-карту. К телефону никто не подходит. Будто он еще с нами. Он всегда собирал ангелочков, вот пусть летит и будет вечно ангелом», - рассказала вдова.

Напомним, 26 марта Владимир Кузьмин сообщил о смерти своего младшего брата Александра. Артист внезапно ушел из жизни во время отдыха в Адлере, ему было 63 года. Известно, что мужчина страдал от алкоголизма и сахарного диабета. По мнению вдовы музыканта, он мог не успеть ввести себе инсулин, что и привело к трагедии.