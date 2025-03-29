Близкие Паши Техника опровергли новости о его смерти

Близкие популярного российского рэпера и блогера Павла Ивлева, известного под псевдонимом Паша Техник, опровергли сообщения о смерти артиста. Опровержение потребовалось после публикаций в ряде крупных Telegram-каналах ложных сообщений о смерти мозга у музыканта.

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Также сообщалось, что друзья рэпера якобы ожидают его близких для отключения от аппарата жизнеобеспечения. Эта информация позже эволюционировала в новость о смерти рэпера.

Тем не менее, девушка Паши Техника Кристина опровергла эти слухи, заявив, что артист продолжает оставаться в тяжелом состоянии, но жив. Менеджер рэпера также подтвердил эту информацию, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».

В четверг, 27 марта, Техника экстренно госпитализировали в больницу в Таиланде. Врачи ввели его в искусственную кому и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Состояние музыканта оценивают как тяжелое, поэтому его нельзя транспортировать в Россию.