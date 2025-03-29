Юрий Куклачев выступил на стороне Аллы Пугачевой в обсуждении инициативы лишения Примадонны почетных званий. Народный артист РСФСР считает, что Россия по-прежнему дорога певице, и со временем она сюда вернется. Об этом сообщает «Комсомольская Правда».

«Я считаю, что Алла Борисовна Пугачева – настоящий патриот своей страны. Она любит Россию, она любит народ, она живет с мыслями о том, что у нее остаются преданные поклонники, преданные друзья и те люди, которые ее просто любят. Алла Борисовна не поддерживает нацистский режим Зеленского», – констатировал дрессировщик.

Куклачев предполагает, что шумиха вокруг Аллы Борисовны беспрецедентно раздута, но через некоторое время все должно улечься. Он выразил надежду на скорое возвращение исполнительницы в Россию, подчеркнув ее статус народной артистки.

Недавно глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выступил с предложением лишить уехавшую из России Аллу Пугачеву званий, наград и признать иноагентом.