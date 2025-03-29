Владимир Кузьмин проигнорировал похороны брата

Сегодня в прощальном зале ЦКБ №1: Управления делами президента РФ прошли гражданская панихида и прощание с Александром Кузьминым. Музыкант скоропостижно скончался 24 марта.

На прощании были все бывшие музыканты группы "Динамик". Дети музыканта: Василий, Сюзанна и Варя, а также его вдова Наталия, родные и коллеги покойного. Все ждали брата Александра, Владимира Кузьмина, который сейчас находится в Уфе. Но он так и не появился, пишет «Московский Комсомолец».

Тем не менее, в стороне от печального события Владимир не остался. Вдова поблагодарила его и его супругу Катю за отзывчивость и помощь в организации траурных мероприятий.

«Они не оставили меня в беде», - сказала Наталия.

Предположительно, Кузьмин не смог приехать на прощание из-за концерта в Уфе, который состоялся накануне. 31 марта исполнитель хита «Две звезды» должен выступить в Челябинске. Возможно, именно плотный график артиста стал причиной его отсутствия.