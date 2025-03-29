Семенович рассказала, как продолжает  худеть

Анна Семенович попала в число счастливчиков, не ощущающих

побочных эффектов от аналога «Оземпика». Она рассказала, что делает уколы уже несколько месяцев и периодически проверяет состояние здоровья, пишет издание super.ru.

«Вот у меня в холодильнике мой шприц. Перешла на новую дозировку. Мне все очень нравится, анализы крови прекрасные, врач наблюдает», — сообщила звезда.

Анна ранее рассказывала, что год назад она пошла к эндокринологу, сдала кровь, и анализ показал инсулинорезистентность — у отца Анны сахарный диабет.

«Я расстроилась, но мне врач сказал, что в наше время все можно скорректировать, и назначил мне лекарство. Я начала лечение и буквально через месяц заметила результаты», — сказала певица.

На днях Семенович получила государственную награду — медаль «За труды в культуре и искусстве». Анна прокомментировала присвоение ей награды, отметив, что это «неординарное событие».