Лариса Долина по суду вернула себе квартиру, которую она в конце прошлого года продала из-за мошенников. При этом покупательница Полина Лурье осталась без денег и недвижимости.

Некоторое время назад звезда стала жертвой мошенничества. Ее вынудили продать московскую квартиру, а деньги перевести на «безопасный счет». Чтобы вернуть свою собственность Лариса Александровна обратилась в суд, пишет издание passion.ru.

Вика Цыганова посчитала такое решение суда несправедливым и даже опасным.

«Это не просто несправедливо, это может открыть новую эру мошенничества. Ведь теперь можно совершать сделки „в состоянии аффекта“, брать деньги с покупателей и потом признавать соглашения недействительными через суд», — написала Виктория в Telegram-канале.

Суд обязал народную артистку России Ларису Долину вернуть 112 миллионов рублей Полине Лурье, покупательнице ее квартиры. Об этом сообщил РИА Новости юрист, глава московского Центра правопорядка Александр Хаминский.