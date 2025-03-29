Цыганова считает несправедливым выселение Лурье из квартиры Долиной
Лариса Долина по суду вернула себе квартиру, которую она в конце прошлого года продала из-за мошенников. При этом покупательница Полина Лурье осталась без денег и недвижимости.
Некоторое время назад звезда стала жертвой мошенничества. Ее вынудили продать московскую квартиру, а деньги перевести на «безопасный счет». Чтобы вернуть свою собственность Лариса Александровна обратилась в суд, пишет издание passion.ru.
Вика Цыганова посчитала такое решение суда несправедливым и даже опасным.
«Это не просто несправедливо, это может открыть новую эру мошенничества. Ведь теперь можно совершать сделки „в состоянии аффекта“, брать деньги с покупателей и потом признавать соглашения недействительными через суд», — написала Виктория в Telegram-канале.
Суд обязал народную артистку России Ларису Долину вернуть 112 миллионов рублей Полине Лурье, покупательнице ее квартиры. Об этом сообщил РИА Новости юрист, глава московского Центра правопорядка Александр Хаминский.
«Если решение суда первой инстанции останется без изменений, Долина будет вынуждена вернуть Лурье 112 миллионов рублей», — указал юрист.