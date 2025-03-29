В Москве прощаются с музыкантом Александром Кузьминым

Александр Кузьмин скончался 24 марта. Сегодня в Москве в прощальном зале ЦКБ №1 Управления делами Президента РФ проходят гражданская панихида и прощание с музыкантом, пишет «Московский Комсомолец».

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«Трижды врачи реанимировали моего мужа, трижды начинало биться сердце, и трижды старший брат моего супруга Владимир помогал брату в самых сложных моментах. В последний раз случилось сейчас - он помог с похоронами. Выражаю огромную благодарность Владимиру, которому сейчас тоже очень тяжело», - сказала вдова Наталия Кузьмина.

Александр Кузьмин - младший брат Владимира Кузьмина, он был известным музыкантом, клавишником, бас-гитаристом и звукорежиссером в группе «Динамик». Он - автор многих хитов Кузьмина-старшего, Николая Баскова, Александра Кальянова, Оскара Кучеры и Ярослава Сумишевского.

Братья в последние годы практически не общались. Но в январе этого года Александр вместе с супругой Наталией пришел на концерт к Владимиру.

«Мы сидели во втором ряду. Муж как предчувствовал свою смерть. Мы пообщались, браться помирились и Владимир дал денег брату на реабилитацию, которую пройти он так и не успел», - отметила вдова.

Смерть гитариста стала неожиданной для всех. Известно, что Кузьмин проходил курс восстановления в реабилитационном центре. На автобусной остановке в Адлере ему резко стало плохо. Очевидцы вызвали скорую. 63-летний мужчина скончался в больнице.