Shaman хочет учить детей патриотической музыке

Ярослав Дронов, известный как Shaman, сказал, что ему есть что рассказать подрастающему поколению. Он пообщался с журналистами 5-tv.ru, когда проводил открытый урок патриотической музыки в гимназии № 13 города Новомосковска Тульской области. Заслуженный артист России там когда-то учился.

Вести занятие артисту помогала учительница — почетный работник общего образования РФ Вера Власова. Дронов увлекся идеей подобных встреч с детьми.

«Мне было мало. Я думаю, что можно сделать двойной урок. И мне бы хотелось сделать план и провести самостоятельно урок. Именно находясь на месте учителя. Потому что, мне кажется, что я могу сделать материал доступным и интересным. Я вот сегодня это понял», — рассказал Shaman.

По словам Дронова, у него есть желание повторить подобный эксперимент еще раз в своей школе, если будет возможность это сделать.

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