Поплавская ответила на призывы «оставить в покое» оскорбивших россиян звезд

Яна Поплавская резко ответила на призывы «оставить в покое» Аллу Пугачеву, Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую и других оскандалившихся звезд шоу-бизнеса. В своем Telegram-канале звезда фильма «Про Красную Шапочку» заявила, что простить их — значит «плюнуть в душу» россиянам.

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Актрису возмутило предложение простить российских артистов со скандальной репутацией, которых попытались оправдать и назвали «художниками». Яна Поплавская считает, что попытка «оставить в покое» Аллу Пугачеву, Филиппа Киркорова, Лолиту и других звезд оскорбит чувства россиян.

«Вот это всепрощение, подставить вторую щеку, „да пусть их“, „а что такого они сделали“. Все это и ведет к процветанию вседозволенности. Плюнуть в душу, наступить на чувства россиян безнаказанно может каждый. Но попробуйте вы задеть чувства этих деятелей, они будут вам портить жизнь до конца своей жизни», — заявила Яна Поплавская.

Звезда фильма «Про Красную Шапочку» недоумевает, как можно простить «прокуренную певицу, назвавшую нас рабами и холопами», имея в виду Аллу Пугачеву, и других артистов, порочащих честь своей страны. Яна Поплавская добавила, что народ «не прощает предательства».

«Всех надо простить, конечно! Они же художники. А свои попранные права и чувства засуньте себе подальше, потому что художники хотят кушать, да не как вы, простолюдины, а с икрой и маслом на серебряной тарелочке. Это понимать надо. <…> Народ не прощает подлости и предательства», — высказалась артистка.

Недавно Яна Поплавская поддержала Вику Цыганову, раскритиковавшую звезд российского шоу-бизнеса и заявившую, что «Кучера, Киркоров, Лолита и прочая шушера с голубого экрана» устраивают «пир во время чумы». Актриса отметила, что она и другие артисты-патриоты «не меняют своих на перья, стразы, американские паспорта и протекцию».

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