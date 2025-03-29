Раскрыто, какой бизнес оставили Пугачева и Орбакайте в России

Уехавшие из России в 2022 году певицы Алла Пугачева и Кристина Орбакайте до сих пор не ликвидировали статус индивидуального предпринимателя в стране, передает aif.ru. В материале сказано, что Орбакайте до 2020 года также принадлежали 49% в ООО «Театр песни Аллы Пугачевой», при этом сама исполнительница хита «Миллион алых роз» со скандалом покинула соответствующий проект еще в 2014 году.

По данным издания, в планы Пугачевой входило строительство театра на Васильевском острове в Санкт-Петербурге, однако суд счел этот проект незаконным, так как на указанном участке должна была появиться дорога. В материале сказано, что к этому времени инвесторы уже вложили в бизнес артистки примерно 100 млн рублей.

После этого, по информации издания, ООО оказалось в собственности Евгения Финкельштейна, который является владельцем еще 25 компаний. Связаны ли обе певицы с этим предпринимателем, неизвестно. Однако в статье не исключили вероятность дробления бизнеса.

Пугачевой предрекли возвращение в Россию в 2025 году

Ранее российский телевизионный канал «Дом кино» стер лицо Пугачевой из фильма «Ледокол». Исполнительница песни «Арлекино» появлялась там эпизодически — на страницах календаря на стенах корабля, застрявшего во льду в 1985 году.