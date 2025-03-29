Дело о похищении Руссо вышло на новый виток через двадцать лет

Дело в отношении одного из предполагаемых похитителей Авраама Руссо передано в военный суд.

Руссо, четырехкратного обладателя «Золотого граммофона», в 2004 году некие представители криминального бизнеса хотели заставить работать на себя. Его пригласили на переговоры в ресторан гостиницы «Прага». После отказа «сотрудничать» Руссо отвезли в загородный дом и удерживали, пока не подпишет контракт. Тогда сам певец получил ранения, а его охранник погиб, пишет «Комсомольская Правда»

Похитителей в итоге судили, но вероятный, по мнению следствия, заказчик — бывший владелец Черкизовского рынка Тельман Исмаилов — до сих пор в международном розыске (получил политическое убежище в Черногории). Пока российское правосудие не может добраться до бизнесмена.

Раскрыта сумма иска Авраама Руссо к похитившему его Владимиру Шестопалову

В начале 2025 года было прекращено дело в отношении борца Тархана Эльдукаева, который участвовал в похищении артиста. В октябре 2023 года Басманный суд Москвы постановил заключить спортсмена под стражу. Но впоследствии адвокаты Эльдукаева доказали, что сроки давности по обвинению в похищении истекли еще в 2019 году.

Сейчас Руссо вместе с адвокатом Андреем Алешкиным пытается с Тархана Эльдукаева по гражданскому иску 10 миллионов рублей. Обвинительное заключение утверждено Генеральной прокуратурой России. 28 марта стало известно, что дело передано для рассмотрения в Московский гарнизонный военный суд.

Уголовное дело в отношении личного охранника предпринимателя Тельмана Исмаилова, обвиняемого в убийстве бизнесмена и покушении на певца Авраама Руссо в 2006 году, начнут рассматривать 8 апреля в Московском гарнизонном военном суде. Об этом ТАСС сообщил адвокат Андрей Алешкин, представляющий интересы потерпевшего.