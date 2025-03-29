Куценко отказался от автомобиля, в котором был найден труп

Гоша Куценко отказался от печально прославившегося голубого «Запорожца» после того, как в машине нашли тело убитой женщины.

Как пишет gazeta.ru, по подозрению в совершении преступления был задержан 30-летний рецидивист из Казани Альберт Абдуллин. У мужчины большой «послужной список» - он был судим за изнасилование, грабеж, кражу, угрозу жизни, оскорбление представителя власти и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Преступник отследил автомобиль, на котором не ездил хозяин, и использовал его как место для ночлега. Сам актер тогда находился на съемках на Ставрополье.

Куценко приобрел раритетное авто в 2019 году в память о своем родном городе Запорожье и раньше ездил на нем по Москве.

20 января женщину со множественными ножевыми ранениями прохожие обнаружили во дворе дома на Кутузовском проспекте в Москве в автомобиле «Запорожец», который принадлежит Гоше Куценко. Они вызвали полицию.