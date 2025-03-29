Директор театра Вахтангова высказался по поводу возвращения Ефремова

Директор Государственного академического театра имени Вахтангова Кирилл Крок высказался по поводу планов Ефремова вернуться на сцену. Он актера в театре не ждет.

Согласно постановлению суда, Михаила Ефремова отпустят по УДО домой 7 апреля.

Актер провел за решеткой несколько лет. Теперь, как ранее говорил Ефремов, он хочет возобновить актерскую карьеру. Однако, далеко не везде его ждут. К примеру, в театре Вахтангова не ждут точно, пишет Экспресс газета.

«То, что я видел, когда он был артистом театра «Современник», выходил поддатый где-то на гастролях, не мог двух слов связать, для меня было каким-то ужасом. Я все время думал: ну как же так, как так может быть? ДТП на Садовом кольце и гибель человека – это все звенья одной цепи – как человек опускался», – заявил Крок.

А вот кинокритик Сергей Сычев отметил, что Михаил Ефремов наверняка снова появится на сцене и экранах.