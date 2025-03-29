Россиянин рассказал том, как он написал письмо Филиппу Киркорову, и что после этого стало с его бабушкой.

Россиянин рассказал том, как он написал письмо Филиппу Киркорову, и что после этого стало с его бабушкой. Об этом он написал на своей странице в Telegram.

«С Филиппом у меня связано две истории, — рассказал мужчина. — Одна из них про письмо. Тогда, много лет назад, я раздобыл его электронную почту и написал большое душевное послание, в котором было что-то про меня, но в основном о том, какие я пишу классные стихи, и какие на них могут быть прекрасные песни, особенно, если их исполнит он, Филипп Киркоров. Я даже уже представлял себе, как он их поет, весь в волосах, глазах и перьях, а я получаю несметные гонорары и хожу в кафе «Пушкинъ» на завтраки, как какой-нибудь Илья Резник. Но Филипп мне до сих пор не ответил. Видимо, пока занят. Поэтому вместо завтраков в «Пушкинъ» я все еще хожу пить шоты по скидке в бар «Изя». Однако, надежда на лучшее меня, конечно, не оставляет».

Вторая история оказалась не менее странной.

«Однажды, лет двадцать назад, моя бабушка легла спать, предварительно приняв что-то от язвы и посмотрев концерт звезд российской эстрады, среди участников которого был и он — Филипп, — продолжил пользователь сети. — На утро, за завтраком, бабушка выглядела максимально взволновано. "Представляете, - сказала она, дождавшись, пока за дачным столом соберется вся наша большая семья, — мне приснился сон. С Филиппом Киркоровым". И, сделав паузу, уточнила: "Эротический!"»

Артист, по словам бабушки юзера, оказался весьма не плох.

«Знал бы я про эту встречу заранее, обязательно бы попросил бабушку напомнить Филиппу о моем письме. Хотя, может, что и постеснялся бы. В конце концов, зачем людям кайф ломать», — закончил свой рассказ автор.

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