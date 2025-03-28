Бьянка сделала себе роскошный подарок в честь пластической операции

Казалось бы, лишь недавно Бьянка анонсировала свои пластические операции. И вот, звезда уже успела отчитаться о своём самочувствии уже после хирургических вмешательств. «Я почти открыла один глаз полностью. И весь отёк, такое чувство, что перешёл на грудь. Это чисто мои догадки. Врачи сейчас на операции, придут, мне скажут, потому что грудь чуть разболелась», — поделилась знаменитость вчера. Сегодня королева русского народного R’n’B уже дома. В честь успешной пластики знаменитость сделала себе дорогой подарок, о чём сообщила в запрещённой соцсети.

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«Давайте я покажу, что Татьяна себе подарила на операцию. Татьяна купила себе сумку вот такого небесного цвета. Понимаете? Я очень её хотела», — рассказала подписчикам артистка.

На видео она продемонстрировала распаковку дорогого аксессуара от Balenciaga. Согласно открытым источникам, эта модель производится из телячьей кожи в Италии. Стоимость такой сумки в России составляет порядка 250 тысяч рублей.

Буквально вчера 39-летняя Татьяна Липницкая (настоящее имя Бьянки) призналась, что помимо недавней маммопластики сделала ещё и несколько процедур на лицо. Певица упомянула знаменитые «лисьи глазки», но, судя по всему, вмешательство было не таким масштабным, как у Виктории Бони и Даны Борисовой.