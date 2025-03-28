Долиной придется вернуть Лурье 112 млн рублей

Известной певице Ларисе Долиной придется вернуть 112 млн рублей покупательнице ее квартиры Полине Лурье, рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Об этом пишет РИА Новости.

Пресс-служба Хамовнического суда Москвы в пятницу, 28 марта, сообщила, что иск Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной удовлетворен.

«Если решение суда первой инстанции останется без изменений, Долина будет вынуждена вернуть Лурье 112 миллионов рублей», — пояснил Хаминский.

Юрист уточнил, что одним из доводов защиты певицы были сомнения в соответствии стоимости квартиры рыночным реалиям: Лурье заплатила за объект недвижимости 114 млн рублей, в то время как аналогичные апартаменты в том же доме выставлялись за 190 млн рублей.

Хаминский подчеркнул, что простое сравнение цен в популярном агрегаторе не может служить безоговорочным доказательством нерыночности сделки.

Суд вернул Долиной квартиру

Напомним, летом 2024 года Долина сообщила, что оказалась жертвой мошенников. В тексте искового заявления она указала, что согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение третьими лицами.

Следователи в рамках расследования задержали курьера, а также группу телефонных аферистов, которые «обрабатывали» артистку с апреля по июль.

В январе 2025 года суд Йошкар-Олы удовлетворил иск к фигурантам. Они должны будут выплатить 69 млн рублей. Все фигуранты находятся в СИЗО.