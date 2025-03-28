Стало известно, что Долиной придется вернуть Лурье 112 млн рублей

Илья Родин

Известной певице Ларисе Долиной придется вернуть 112 млн рублей покупательнице ее квартиры Полине Лурье, рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Об этом пишет РИА Новости.

Долиной придется вернуть Лурье 112 млн рублей
© РИА Новости

Пресс-служба Хамовнического суда Москвы в пятницу, 28 марта, сообщила, что иск Долиной о признании сделки по продаже ее квартиры недействительной удовлетворен.

«Если решение суда первой инстанции останется без изменений, Долина будет вынуждена вернуть Лурье 112 миллионов рублей», — пояснил Хаминский.

Юрист уточнил, что одним из доводов защиты певицы были сомнения в соответствии стоимости квартиры рыночным реалиям: Лурье заплатила за объект недвижимости 114 млн рублей, в то время как аналогичные апартаменты в том же доме выставлялись за 190 млн рублей.

Хаминский подчеркнул, что простое сравнение цен в популярном агрегаторе не может служить безоговорочным доказательством нерыночности сделки.

Суд вернул Долиной квартиру

Напомним, летом 2024 года Долина сообщила, что оказалась жертвой мошенников. В тексте искового заявления она указала, что согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение третьими лицами.

Следователи в рамках расследования задержали курьера, а также группу телефонных аферистов, которые «обрабатывали» артистку с апреля по июль.

В январе 2025 года суд Йошкар-Олы удовлетворил иск к фигурантам. Они должны будут выплатить 69 млн рублей. Все фигуранты находятся в СИЗО.

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