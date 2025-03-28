Оксана Самойлова вышла на связь после месячного отсутствия в соцсетях

Поклонники Оксаны Самойловой привыкли к регулярному контенту, но вдруг звезда запрещённой соцсети пропала из Сети вместе с супругом — репером Джиганом. Новостей от семейства не было целый месяц, и подписчики начали строить самые разные теории: от тайной пластической операции до серьёзных проблем в отношениях вплоть до развода. Сегодня Оксана наконец-то вышла на связь как ни в чём ни бывало и не стала озвучивать причину длительного запустения в блоге.

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Первым делом бизнесвумен показала трогательную реакцию детей на их с Джиганом возвращение. То есть супруги «пропадали» не только из сторис, но и из дома. На данный момент самое правдоподобное объяснение их отсутствия в Москве — участие в очередном телешоу, съёмки которого стартовали в Бангкоке в начале марта. Этим легко объясняется и вся секретность. Звёзды, вероятно, просто не могут разглашать подробностей до премьеры.

«Вы не представляете, как я скучала по вам, по детям, по дому, по козам, по курам, по бытовухе. Я так счастлива быть дома. Я правда разучилась, мне кажется, вести сторис в Инстаграмме* за этот месяц, но обещаю исправиться», — поделилась инфлюенсер.

Незадолго до перерыва в ведении блога Оксана показала, как сын настойчиво уговаривал её обзавестись ещё одним домашним животным. В конце концов Давид убедил родителей, и в день рождения они устроили ему грандиозный сюрприз — подарили корову, как и полагается подарку, перевязанную бантом.