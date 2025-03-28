Зверев высказался о планах сына отсудить у него 25 млн рублей

Российский стилист Сергей Зверев в пятницу, 28 марта, назвал сообщения о планах его сына, Сергея Зверева-младшего, отсудить у него 25 миллионов рублей под предлогом испорченного детства, «весенним обострением».

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— Снова весна, снова обострение, снова начинается травля на федеральном канале... Звезда в шоке! Не обращаем внимания, работаем, идем дальше... Собаки лают, караван идет, — написал стилист на своей странице в соцсети Instagram*.

Сообщения о планах Сергея Зверева-младшего отсудить у отца 25 миллионов рублей в связи с тем, что стилист якобы водил его на вечеринки в стиле американского-рэп-исполнителя P.Diddy, где присутствовали голые взрослые, что привело к психологической травме. При этом отец и сын не виделись примерно 10 лет — по словам Зверева-младшего, отец выгнал его из дома за воровство, поскольку в молодости он якобы крал вещи из дома и не оправдал ожиданий отца.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и деятельность которой запрещена на территории России.