Концерт американского рэпера Tyga в Москве оказался под угрозой срыва

Запланированный в Москве на стадионе «ЦСКА Арена» 31 мая концерт американского рэпера Tyga могут отменить. Об этом изданию «Абзац» рассказал председатель правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов.

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Сомнительное содержание треков иностранного музыканта привлекло внимание российских общественников. По этой причине правозащитный центр «Сорок сороков» готовит обращение с требованием отменить выступление Tyga.

«Его творчество представляет собой букет административных правонарушений, начиная с распространения информации, причиняющей вред здоровью и развитию несовершеннолетних, заканчивая пропагандой наркотиков. Вместо „ЦСКА Арены“ ему стоит предоставить площадку в „Матросской Тишине“ или Бутырке [обе — СИЗО] - и то мыть полы, а не петь», — поделился Солдатов.

Известно, что на разогреве у американца выступят российские артисты Макан и Jakone. Сообщается, что одним из условий в райдере Tyga стал номер в отеле рядом с Кремлем.

Ранее мы писали, что американский рэпер Offset попросил организовать ему экскурсию в Кремль.