Хамовнический районный суд Москвы принял решение в пользу известной певицы Ларисы Долиной по встречным искам певицы и покупательницы ее квартиры Полины Лурье, рассказала адвокат Лурье Светлана Свириденко. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы сообщили, что право собственности Лурье на спорное имущество в Хамовниках прекращено и признано за Долиной.

«Мы не выиграли суд», — отметила Свириденко.

По ее словам, клиентка не согласна с решением суда и намерена подавать апелляцию.

Напомним, что новые собственники купили квартиру у Ларисы Долиной за 112 млн рублей. Деньги певица получила, но затем перевела их аферистам.

Новой собственницей квартиры стала 34-летняя Полина Лурье. 21 августа 2024 года артистка подала на нее в суд, позже Лурье направила встречный иск.