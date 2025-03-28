Появились кадры из квартиры Obe1Kanobe, где обнаружили плантацию конопли

Появились кадры из квартиры рэпера Obe1Kanobe (Никиты Канобович), задержанного за выращивание марихуаны. Видео опубликовал Telegram-канал Mash.

На записи рэпер ознакомляется с документами. Кроме того, на ней показано оборудование и кусты наркотического растения.

Ранее Mash сообщил, что Канобович организовал плантацию конопли в своей квартире в Подмосковье. За жильем музыканта начали следить из-за регулярного появления там наркозависимых. В результате обыска там нашли 25 кустов марихуаны — это около 10 килограмм готового к продаже вещества. Музыканта арестовали, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Obe1Kanobe был участником объединений Moscow Money Makaz и Supreme Playaz. Наибольшую известность ему принесло участие в рэп-баттлах — видео с ним набирали миллионы благодаря харизме исполнителя.