Бар, недвижимость, семья: что произошло с окружением Ефремова за пять лет колонии

Актер Михаил Ефремов выйдет условно-досрочно из колонии, где он отбывал наказание за смертельное ДТП в центре Москвы. Что случилось за пять лет его тюремного заключения с родственниками артиста, разбиралось издание Life.

В июне 2020 года автомобиль Ефремова врезался в фургон, водитель которого - Сергей Захаров - впоследствии погиб. Экспертизы установили, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии опьянения. Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима, затем суд снизил срок до семи лет и шести месяцев. 24 марта суд принял решение освободить актера условно-досрочно.

Черная полоса у родственников Ефремова

Пока актер отбывал наказание, от рака умерла его третья жена - народная артистка Евгения Добровольская. Несмотря на то, что они давно расстались, Ефремов хотел прийти на похороны, но руководство колонии его не отпустило.

Также возникли серьезные проблемы у сына Добровольской и Ефремова – Николая. Он выпал из окна третьего этажа и получил множественные травмы. Ему делали трепанацию черепа, он провел в больнице два месяца и еще долго ходил на костылях. При этом, по данным СМИ, в крови Николая Ефремова после падения из окна были обнаружены следы запрещенных веществ.

Не очень гладко в те годы, когда ее отец сидел в тюрьме, складывалась жизнь и дочери актера от четвертой жены, актрисы Ксении Качалиной, Анны-Марии Ефремовой. Она ненадолго стала звездой, начав принимать мужские гормоны и прося называть себя «Сергеем Ефремовым» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ). Однако после начала СВО Анна ушла в тень, почистив и закрыв все профили.

Нынешняя супруга актера Софья Кругликова начала работать на трех работах, «хватаясь за все подвернувшиеся проекты». У нее на попечении остались трое детей, несовершеннолетние Боря и Надя, а также старшая дочь Вера, которая успела бросить уже оплаченную учебу в Высшей школе экономики и поступить в Школу-студию МХАТ.

А вот сын актера от второго брака - Никита Ефремов - за эти годы стал востребованным актером. Пока отец сидел в тюрьме, у него вышло девять фильмов, в том числе американо-британский «Тетрис», 10 сериалов, две документалки и два мультфильма.

Недвижимость Михаила Ефремова

Пока Ефремов отбывал срок, умер и оставил наследство в виде двух квартир его дядя по материнской линии, концертмейстер Александр Покровский. Одна из квартир - пятикомнатные апартаменты в знаменитом Доме Наркомлеса на улице Тверской, она оценивается в 88 миллионов рублей.

При этом актер судился и за половину панельной трехкомнатной квартиры на Олимпийском проспекте, на которую претендовала семья Громовых, ухаживавшая 20 лет за престарелым дядей Ефремова. Однако они заключили договор пожизненной ренты лишь с его скончавшейся ранее супругой. Этим в суде и воспользовался актер.

При этом Ефремову по-прежнему принадлежат квартира площадью почти 150 квадратов в доходном доме Германа Бройдо, недалеко от Арбата, квартира в кооперативной брежневке на Никитском бульваре, а также двушка ценой около 55 миллионов рублей в конструктивистском доме на Ростовской набережной. У актера есть и несколько домов, в том числе в Юрмале.

Любимый бар Ефремова

Бар «Улисс», откуда Михаил Ефремов уехал, прежде чем устроить смертельное ДТП, по-прежнему работает. Владельцы заведения категорически отрицали, что наливали ему алкоголь в тот день, хотя по камерам видно, насколько пьяным оттуда выходил актер, отмечает издание.

Ранее адвокат Александр Добровинский выразил надежду, что Михаил Ефремова «бросил пить», отметив, что не будет судить о том, исправился он или нет.