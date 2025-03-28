Рудковская показала эксклюзивную сумку

Продюсер Яна Рудковская снялась с сумкой за более 1 миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

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Продюсер появилась на вечеринке с новым аксессуаром от бренда Dior. В мире всего 30 таких сумок, одна из них оказалась у Патрисии Каас, а одна — у Рудковской. Модель можно найти только в Париже, ориентировочная стоимость 1 миллион 60 тысяч рублей.

Бизнесвумен замужем за олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко. У супругов двое общих детей: их сын Александр родился 6 января 2013 года, а Арсений 25 сентября 2020 года. Пара не скрывает, что младшего ребенка выносила суррогатная мать. Рудковская подробно говорила об этом в интервью Vogue. Она отмечала, что такие «услуги» обошлись ей с мужем в два миллиона рублей, а также они снимали женщине квартиру в Санкт-Петербурге и оплачивали все расходы. Продюсер неоднократно признавалась, что мечтает о дочери, но пока живет в «мужском царстве».

Наиболее известное прозвище Александра — Гном Гномыч. Так его называют члены семьи. По словам Рудковской, прозвище «гном» мальчик получил еще в роддоме: при рождении он весил всего 2,8 кг — и кто-то в шутку назвал его гномом.