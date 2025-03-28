Алла Пугачева получила удар

По певице и актрисе Алле Пугачевой нанесли удар. Лицо артистки, эмигрировавшей из России, затерли в фильме "Ледокол" во время его показа по телевизору. Там, где должно было появится изображение певицы, появилась пустота.

Как уточняет «КП», в ленте "Ледокол" артистка не снималась. Однако в одной из сцен фигурирует календарь с ее изображением, снятым крупным планом. Лицо Примадонны просто стерли.

Судя по всему, Народная артистка СССР вскоре и вовсе может исчезнуть с экранов. А ее песни пропасть из эфиров.

Ранее «Свободная Пресса» писала, что Алла Пугачева высмеяла россиян. Она эмоционально высказалась по поводу слухов об их с Максимом Галкиным проблемах.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022