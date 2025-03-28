СК попросил о мере пресечения для задержанного участника «Голоса»

Следственный комитет попросил о мере пресечения для задержанного за махинации с «Пушкинской картой» участника шоу «Голос» Эмиля Кадырова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Черемушкинский суд Москвы.

© Соцсети

СК РФ просит избрать Кадырову запрет определенных действий.

Артист был задержан по делу о хищении при реализации «Пушкинской карты». По тому же делу проходят еще три человека.

Дело о мошенничестве более чем на 1 млн рублей на «Пушкинских картах» на них возбудили накануне.

По данным Следственного комитета России, аферист привлек знакомого, работника киноконцертного зала «Эльдар». Они вдвоем подали заявку на платформу «PRO.Культура.РФ» для участия в программе «Пушкинская карта». Между организатором и концертной площадкой был заключен договор, один из подозреваемых должен был исполнить свои песни на этом мероприятии. Затем подельники искали в интернете подростков и молодых людей до 22 лет, у которых имелись «Пушкинские карты» с неистраченным лимитом средств, и покупали на них билеты на фиктивно проводимые мероприятия. Таким образом был приобретен 321 билет. В общей сложности мошенники похитили более 1 млн рублей.

Эмиль Кадыров прославился благодаря участию в шоу «Голос» в 2015 году. Он был в команде Александра Градского и дошел до четвертьфинала. В 2017 году певец выступил в качестве наставника в проекте «Во весь голос», а в 2018-м стал обладателем приза конкурса «Новая волна». Сейчас артист является солистом Театра Александра Градского «Градский Холл».