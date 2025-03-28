Российского баттл-рэпера задержали за нарколабораторию

39-летнего рэпера Obe1Kanobe (настоящее имя — Никита Канобович) задержали в Подмосковье из-за плантации марихуаны в его квартире. Как сообщает Telegram-канал Mash, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

© соцсети

По данным канала, за жильем музыканта в Ленинском округе Московской области стали следить из-за регулярного появления наркозависимых. В результате обыска там нашли 25 кустов марихуаны — это около 10 килограмм готового к продаже вещества. Помещение было оборудовано вытяжками, вентиляцией и лампами. Канобовича арестовали. Сейчас он находится в СИЗО.

Obe1Kanobe получил известность благодаря своему участию в батл-рэпе. Канобович редко выигрывал, однако выпуски с ним собирали миллионы просмотров благодаря харизме исполнителя. Был участником объединений Moscow Money Makaz и Supreme Playaz.