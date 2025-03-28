«Измордовала судьба»: Дима Билан рассказал, как смог спасти себя

Дима Билан презентовал новый видеоклип. Исполнитель хита «Горький дождь» в этот вечер был предельно откровенным. Перед показом ролика откровенно общался с журналистами и рассказал о непростом периоде жизни, который смог пережить.

© Дмитрий Ильинский

- Человек очень хочет сейчас веселиться, - заявил Дима. – Когда, например, какие-то сложные комбинации в жизни и тревожные моменты происходят, человеку, как созданию, хочется прямо пропорционально себя вести. Он очень хочет веселиться. Поэтому сейчас больше востребована танцевальная музыка, которой я тоже очень много и долго болел. Даже приобрел звание самого веселого артиста на сцене. В какой-то момент я стал от этого отходить: мне позволяет мой инструментарий.

- Сейчас баллады не так востребованы, но я все равно вопреки этому иду на сопротивление, - пояснил Билан. - И очень здорово, когда такая музыка находит своих слушателей.

Дима впервые признался: в свое время он сильно устал от своей популярности. Случались моменты, когда хотел все бросить. Выдержать пристальное внимание к себе со стороны окружающих было непросто. Билан говорит, что самым непростым в этом плане для него оказался 2010-й год.

- Измордовала судьба и желание всех посмотреть, кто такой Дима Билан, - говорит Дима. - Мне же прохода не давали! Помню, у меня было интервью на одном канале. И у меня спросили: «Вы не устали сами от себя?». Ответил честно: «Я очень устал! Куда не повернешься, везде Билан. Домой приходишь, в зеркало смотришь, там тоже Билан. Какой-то кошмар!». Я в тот момент немного сходил с ума, чуть-чуть совсем… Собственно, потом я это поборол. Очень сильный стержень у меня.

В тот момент, по словам Димы, ему помогли близкие люди. И поклонники, которые заполняли залы на его концертах.

- Зрители могут как до исступления довести, так и вытащить из таких состояний, - признался Дима. – В этом парадокс.

К слову, сейчас Билан стал относиться к своей известности более спокойно. Хотя до сих пор пройти незамеченным у него не получается.

- Когда у нас были дизентерийные времена (пандемия – авт.), я надевал маску и кепку, - вспоминает Дима. – Помню, пришел в мебельный магазин, выбирал подушки и одеяла. А меня все консультанты узнавали. У них спрашивал: «Да как вы меня узнаете?». Они отвечали: «По глазам».

К слову, Дима признался, что научился реагировать и на критику. Теперь он негативные комментарии в свой адрес воспринимает с улыбкой.

- Перемотайте мою жизнь, я только и успевал оправляться от слухов и скабрезностей, - улыбается артист. – Сейчас, в этом периоде моей жизни, меня это все даже веселит.