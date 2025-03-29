Петра Чернышева заметили на коленях перед могилой Заворотнюк

Российский фигурист Петр Чернышев был замечен на могиле своей супруги актрисы Анастасии Заворотнюк на аллее звезд на Троекуровском кладбище.

Как сообщает портал News.ru, Петр подошел к месту погребения любимой жены и трогательно встал на одно колено. Его сопровождала их общая с Анастасией дочь Мила.

Возможно, актер посетил кладбище в преддверии 54-летия супруги, которое будет отмечаться 3 апреля.

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Напомним, что Петр Чернышев и заслуженная артистка РФ Анастасия Заворотнюк поженились в сентябре 2008 года. В 2019 году близкие актрисы признались, что она проходит курс лечения и поэтому перестала участвовать в театральных постановках. В 2020 году стало известно, что у Анастасии Заворотнюк - глиобластома. Петр Чернышев все делал ради спасения жены, но коварная болезнь оказалась сильнее. Актриса ушла из жизни 29 мая 2024 года. Прощание с ней проходило в Покровском монастыре.