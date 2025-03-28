Группа «Мумий Тролль» отказалась выступать в России

Группа «Мумий Тролль» больше не планирует давать концерты в российских городах. Об этом сообщает «Абзац».

Представители издания связались с несколькими агентствами по организации мероприятий и выяснили, что коллектив во главе с музыкантом Ильей Лагутенко отвечает категоричным отказом на предложения о частных шоу.

В 2022 году «Мумий Тролль» заявил о приостановке концертной деятельности до окончания специальной военной операции (СВО) на Украине, однако позже анонсировал концертный тур по России. Затем концерты были отменены по «независящим от организатора и артистов» причинам.

Известно, что во время пожаров в Калифорнии в январе 2025 года лидер коллектива Илья Лагутенко потерял дом, купленный в ипотеку за 2,8 миллиона долларов. Ради восстановления жилища музыкант решил отправиться на гастроли. Отмечалось, что стоимость выступления группы составляет 8,5 миллиона рублей, из которых Лагутенко забирает половину как солист.