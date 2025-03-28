Адвокат Мария Ярмуш в Разговоре с Рамблером высказалась о перспективах иска приемного сына российского стилиста и певца Сергея Зверева к своему отцу.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Сергей Зверев-младший решил подать иск к приемному отцу на 25 миллионов рублей за испорченное детство. Молодой человек настаивает на том, что в детстве его водили по вечеринкам, где были голые взрослые люди, из-за чего Зверев-младший получил психотравму. Сергей Зверев-младший не виделся с отцом около 10 лет, утверждая, что известный стилист якобы выгнал его за воровство: в молодости тот таскал вещи из дома, отмечает канал.

Я расцениваю решение о подаче такого иска приемным сыном Зверева как шантаж и вымогательство. Он хочет получить какие-то деньги, при этом его обвинения в отношении приемного отца являются совершенно надуманными и необоснованными. Никакие данные, которые могли бы свидетельствовать о жестоком обращении Зверева со своим приемным сыном, приведены не были. Мария Ярмуш Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву

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На суде будет важно, сможет ли истец доказать, что совместное проживание со Зверевым негативно повлияло на его психику, добавила адвокат.

«Также важно, были ли конкретные факты нанесения вреда ребенку. При этом найти причинно-следственную связь между обычным посещением различных вечеринок, концертов, шоу и нанесением вреда ребенку достаточно сложно. Если ребенок не подвергался насилию, унизительному обращению, каким-то оскорблениям или развратным действиям со стороны приемного отца, значит, негативного влияния на его психику не было. При этом, возможно, истец будет говорить, что раньше, когда он был несовершеннолетним, он ходил на вечеринки, находился в кругу интересных людей, а сейчас Зверев ему этого не дает. Но это не является противоправным поведением со стороны его приемного отца. Сейчас они не общаются – такое тоже бывает, ведь речь идет о человеческих взаимоотношениях. Некоторые люди не общаются и с родными детьми. Есть ли у молодого человека психологические травмы? Если они и есть, то, возможно, они связаны с его родными родителями, которые были лишены родительских прав, и периодом, проведенном в детском доме», - сказала Ярмуш.

Юрист выразила мнение, что суд не удовлетворит исковые требования по выплате приемному сыну Зверева 25 миллионов рублей.

«Компенсация морального вреда может быть взыскана только за противоправное поведение ответчика, что доказать по прошествии долгого времени вряд ли удастся. Найти причинно-следственную связь между психологическими проблемами истца с его детством, проведенным в семье Зверева, тоже будет крайне сложно», - сказала она.

Ярмуш допустила, что Сергей Зверев-младший инициировал подачу иска в отношении приемного отца для привлечения внимания к себе в медиа.

«У него опять будет повод для участия в различных ток-шоу. Возможно, где-то заинтересуются этой историей и пригласят молодого человека, что принесет ему некий заработок. А перспективы того, что его иск будет удовлетворен, сводятся к нулю», - заключила адвокат.

Сергей Зверев ранее пожаловался, что потерял сон из-за соседки с шизофренией.