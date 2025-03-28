Невеста Тимати прокомментировала слухи о своей беременности

Модель Валентина Иванова опровергла слухи о беременности от рэпера Тимати (Тимур Юнусов). Об этом сообщает Super.

Ранее StarHit со ссылкой на источник в окружении музыканта сообщил, что Иванова ждет ребенка от Тимати. Утверждалось, что пара рада грядущему прибавлению, а беременность протекает легко.

«Вранье», — прокомментировала эту информацию Иванова.

Напомним, что у Тимати есть еще два ребенка — рэпер уже воспитывает 10-летнюю дочь Алису от модели Алены Шишковой и 5-летнего сына Ратмира от блогера Анастасии Решетовой. Юнусов и Иванова встречаются уже около трех лет и периодически подогревают публику намеками на возможную свадьбу — например, в прошлом году Тимати публично назвал избранницу женой, а Иванова недавно публиковала снимок кольца на безымянном пальце.