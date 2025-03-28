Тимати станет отцом в третий раз

Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) и модель Валентина Иванова ждут ребенка. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на источник.

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Пара встречается уже около трех лет. Публично объявлять о помолвке они не спешат, хоть и делали на это намеки. Осенью Тимати называл Иванову своей женой, а модель недавно публиковала видео с кольцом на пальце за несколько миллионов рублей, которое ей подарил рэпер. Теперь же в окружении возлюбленных рассказали, что Юнусов и Иванова ждут ребенка.

«О том, что в семье грядет пополнение, знают только самые близкие. Срок пока небольшой, беременность протекает легко. Ребята счастливы», — заявил собеседник.

Отметим, что для Ивановой возможный ребенок будет первенцем, а для Тимати — уже третьим. Рэпер уже воспитывает 10-летнюю дочь Алису от модели Алены Шишковой и 5-летнего сына Ратмира от блогера Анастасии Решетовой. Ни на одной из них музыкант так и не женился.