Светлана Лобода опубликовала фото в прозрачном кружевном наряде

Украинская певица Светлана Лобода снялась в откровенном наряде. Соответствующий кадр опубликован в сторис ее Instagram* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает 14,8 миллиона подписчиков.

На размещенном фото 42-летняя исполнительница предстала перед камерой в прозрачном кружевном комбинезоне черного цвета и с глубоким декольте, сквозь который просвечивало нижнее белье.

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Поверх упомянутого изделия она надела длинную шубу, а в качестве обуви звезда выбрала туфли на высоких каблуках. Свой образ певица завершила солнцезащитными очками.

Ранее в марте Светлана Лобода станцевала перед камерой в откровенном платье без бюстгальтера.