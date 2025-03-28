Сын Сергея Зверева подал иск на шоумена на 25 млн рублей

Приемный сын российского стилиста и певца Сергея Зверева решил подать иск к своему отцу на 25 миллионов рублей за испорченное детство. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сергей Зверев-младший родился в 1993 году. Он постоянно сопровождал стилиста на светских вечеринках и посещал вместе с ним ток-шоу. Изначально Сергей Зверев рассказывал, что мальчика ему родила гражданская жена, которая погибла в автокатастрофе, однако позднее стало известно, что стилист взял ребенка в возрасте трех лет из детского дома в Иркутске. Отрицать это он не стал. В возрасте 20 лет Зверев-младший ушел от отца и выяснял с ним отношения публично, участвуя в ток-шоу.

Сергей Зверев-младший не виделся с отцом около 10 лет, утверждая, что известный стилист якобы выгнал его за воровство: в молодости тот таскал вещи из дома, отмечает канал.

Сергей Зверев откровенно рассказал о службе в советской армии

При этом, по данным издания, сын стилиста настаивает, что его в детстве водили по вечеринкам, где были голые взрослые люди, из-за чего Зверев-младший получил психотравму. Он намерен подать к отцу иск из-за этого на 25 миллионов рублей.

Ранее сын Зверева рассказал, что работает на стройке. При этом журналисты выяснили, что Сергей Зверев-младший не получил никакого образования. Он был дважды женат, но с обеими женами отношения у него не сложились.