Журналисты раскрыли личность бэк-вокалистки Меладзе

Бэк-вокалистка певца Меладзе Хатуна Романовская работала с ним 13 лет до популярности на концерте в Испании. Об этом сообщают «Страсти».

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Валерий Меладзе дал концерт в Испании. Однако внимание поклонников приковал не он, а бэк-вокалистка в вечернем платье. Журналисты выяснили, что певица сотрудничала с Ларисой Долиной, группами «Демо» и «Дискотека Авария». С Валерием Меладзе она сотрудничает уже более 13 лет, и по слухам, пару связывают теплые отношения. Он даже приезжал на ее выступление на КВН несколько лет назад. Пара никак не комментировала свои отношения, но известно, что у Хатуны Романовской есть сын.

В конце февраля Валерия Меладзе заметили в аэропорту Шереметьево. По данным Telegram-канала Mash, артист тайно прилетал в Москву ради решения бизнес-вопросов. Издание также опубликовало два ролика с Меладзе, снятых в аэропорту: на одном из них исполнитель садится на борт самолета, а на другом — общается с поклонницей уже в салоне. Telegram-канал также заявлял, что Меладзе отказывается от выступлений в России, ссылаясь на график. Организаторы считают, что артист боится «утечки в СМИ и последующего хейта».

На данный момент Меладзе живет в Испании.