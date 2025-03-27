«Крайне неловко». Милонов извинился перед Погребняк за оскорбления

Депутат Госдумы Виталий Милонов извинился перед блогером и предпринимателем Марии Погребняк за свои слова, вызвавшие недопонимание. По мнению депутата, их перепалка не стоит судебных разбирательств.

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Милонов рассказал, что не понимает, из-за чего обиделась блогер. Он уверяет, что не хотел задеть девушку своими высказываниями и считает, что их разборка не достойна разбирательств в суде.

В свою защиту депутат также заявил, что не был знаком с позицией Погребняк в полной мере — свои выводы Милонов делал на основе вырванных из контекста заявлений. Он добавил, что ему неловко за свои слова и он не стремится развивать конфликт.

— Она хорошая женщина в том плане, что действительно многодетная мама, поэтому имеет право даже чуть более строго судить о мужчинах. И пускай, и нормально. Так что если она действительно обиделась, передайте ей, чтобы не обижалась. Мне крайне неловко, — заключил Милонов в беседе с News.ru.

Мария Погребняк заявила о намерении судиться с Виталием Милоновым. Причиной стали резко негативные высказывания парламентария в адрес девушки. Милонова возмутило заявление Погребняк о зарплате домохозяйкам, которую должны выплачивать мужья. Политик охарактеризовал Марию как «неадекватную девушку с ненормальными запросами».

Недавно в РФ проходили обсуждения реальных выплат для домохозяек. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) разработал законопроект, который предлагает ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума для россиян, занимающихся ведением домашнего хозяйства.