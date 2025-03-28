Пашу Техника не могут транспортировать в Россию

Рэпера Пашу Техника (настоящее имя Павел Ивлев), госпитализированного в Таиланде, не могут перевезти в Россию из-за критического состояния, он находится в коме. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

© соцсети

По данным канала, состояние рэпера резко ухудшилось, он находится в палате интенсивной терапии. У музыканта диагностированы пневмония, сепсис, полиорганная недостаточность.

«Техник подключен к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), который помогает при острой дыхательной недостаточности. Состояние музыканта настолько тяжелое, что тайские врачи даже не обсуждают вариант с его транспортировкой», - утверждает Baza.

При этом подруга музыканта Кристина отметила, что Технику нужна операция, которая будет стоить около 10 млн рублей, деньги на нее собирают по соцсетям. Что именно случилось с рэпером, до конца не ясно. По словам знакомых, несколько дней назад ему стало плохо, возможно, это связано с отравлением запрещенными веществами.

Рэпер известен своим эпатажным поведением, а в треках он регулярно упоминал запрещенные вещества. В 2009 году Техник был приговорен к лишению свободы по обвинению в хранении и распространении наркотиков. Также Техник несколько раз оказывался в реабилитационных центрах.

В июле 2024 года рэпер не пришел на свой концерт в Казани и убегал от организаторов по городу. При этом в октябре того же года Техник заявил, что «наркотики - это зло», пообещал удалить свои треки с их упоминаем со стриминговых площадок и посоветовал поклонникам заниматься спортом.