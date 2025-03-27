«Продался с потрохами»: сколько заплатили Галкину* за предательство России

Актер и телеведущий Оскар Кучера в своем Telegram-канале сообщил, что «топовым» артистам вроде Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) предлагали по $50 млн за отъезд из России и антироссийскую пропаганду. Что известно о связи знаменитостей с USAID, их ждет безденежье?

Что сказал Кучера об отъезде Галкина из РФ

Оскар Кучера напомнил, как в 2022 году после начала СВО встречался со своим товарищем, «высокопоставленным чиновником». Тот, по словам артиста, рассказал, что некоторым «топовым» знаменитостям предложили деньги за отъезд из России.

«Мы много говорили о происходящем, и я невольно ужаснулся поведению Галкина и компании. И он (высокопоставленный чиновник. — NEWS.ru) мне тогда сказал, что это очень просто, причина — деньги. И для „топов“ очень большие деньги. И привел мне в пример одного нашего суперизвестного певца, которому предложили около $50 млн за то, что он уедет и будет призывать других к тому же или расшатывать Россию изнутри», — написал Кучера.

Артист признался, что поначалу не поверил в услышанное, решив, что никто не будет платить звездам такие суммы. Однако вспомнил об этой истории спустя 2,5 года, когда президент США Дональд Трамп закрыл агентство USAID.

«Оказывается, все эти „звезды“ понауехавшие просто-напросто продались. За 30 сребреников», — пояснил Кучера.

Кучера предположил, что покинувшие Россию артисты вроде Татьяны Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), Дмитрия Назарова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) «поставили не на ту лошадку» и скоро останутся без денег. При этом актер отметил, что в отличие от них Максим Галкин талантлив и сможет найти себе работу.

«На что они теперь жить будут? Лавочка-то закрылась», — задался вопросом Кучера.

Что известно о связи артистов с USAID

В феврале 2025 года стало известно о закрытии американского Агентства по международному развитию (USAID), которое платило знаменитостям во всем мире за антироссийские высказывания. В частности, выяснилось, что USAID спонсировало «благотворительные» поездки на Украину Анджелины Джоли, Орландо Блума и Шона Пенна. Деньги за поддержку Киева получили также актеры Жан-Клод Ван Дамм и Бен Стиллер.

После председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил запросить у Конгресса США списки россиян, получавших выплаты от USAID. Он также призвал получавших деньги от агентства звезд покаяться на Красной площади.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в своем Telegram-канале высказал предположение о связи с иностранными спецслужбами певицы Аллы Пугачевой и ее мужа Максима Галкина. Он также попросил СК РФ провести проверку деятельности певицы в связи с готовящимся покушением на его жизнь.

Почему Галкина могут выгнать из Европы

Подписчики в Сети назвали артистов, получавших деньги «за предательство России», алчными и беспринципными. Некоторые предположили, что в скором времени западные кураторы перестанут их содержать и «погонят из Европы и США».