79-летнего Петросяна заподозрили в романе с молодой девушкой

79-летнего юмориста Евгения Петросяна заподозрили в интрижке с молодой девушкой. Об этом пишет «Экспресс Газета».

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Подовом для слухов стало поведение мэтра отечественной эстрады на похоронах Бедроса Киркорова. Петросян находился за столом недалеко от его сына Филиппа и гладил сидевшую рядом с ним блондинку по лицу. Как сообщается, он томным голосом сказал ей: «Когда я курю, я в чем-то разрушаю себя».

Видео с нежным «общением» быстро разлетелось по социальным сетям. Поклонники артиста отнеслись к происходящему с долей иронии.

«А давно Ваганыч мессией стал, как Кашпировский?»; «Кто эта белокурая мадам со сложным желто-полосатым окрашиваем? Что там делает Фил по правую руку от Петросяна? Поминают отца Филиппа или что там происходит?»; «Им надо уединиться! Все-таки поминки, а они фигней на всеобщее обозрение занимаются»; «Склеил девку прямо на поминках Бедроса Киркорова?» — писали они.

Ранее мы писали о том, что Петросян призвал приструнить «журналюг» за слухи о своем здоровье.