Лицо Пугачевой стерли из фильма на российском телевидении

Певицу Аллу Пугачеву вырезали из фильма «Ледокол» на российском телевидении, сообщает Voice. Лицо уехавшей из РФ артистки стерли в календаре, который мелькал на кадрах. Это случилось в эфире телеканала «Дом кино».

Речь идет о фильме 2016 года, который рассказывает о застрявшем во льдах корабле. В середине картины второй помощник капитана ледокола Банник, которого сыграл Виталий Хаев, зачеркивает дату в календаре. После этого на экране появляется календарь крупным планом, там была изображена Алла Пугачева.

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Напомним, что Пугачева покинула Россию вместе со своим мужем Максимом Галкиным* и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года. Юморист публично осудил специальную военную операцию. Осенью 2022 года он был включен в реестр физлиц-иноагентов. Общественные деятели призывали наделить этим статусом и саму Пугачеву в связи с ее высказываниями.

*признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.