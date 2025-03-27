В популярном музыкальном сервисе ограничили доступ к песням Noize MC*

В сервисе «Яндекс.Музыка» перестали быть доступны три песни из последнего альбома рэпера Noize MC (Иван Алексеев, включен в реестр иноагентов в России). Представители сервиса заявили РБК, что это связано с требованием Роскомнадзора.

Представители «Яндекс.Музыки» сообщили, что сервис получил официальное требование Роскомнадзора об ограничении доступа к некоторым трекам Noize MC*. В итоге эти песни стали недоступны для прослушивания. По закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» сервис обязан исполнять такие требования в течение 24 часов, подчеркнули в «Яндекс.Музыке».

В ноябре 2022 года Минюст внес Noize MC* в список иностранных агентов. Осенью 2024-го стало известно, что в отношении рэпера составили административный протокол о дискредитации российской армии, позже ему был назначен штраф. В последние годы рэпер живет за рубежом.

* включен в реестр иноагентов в России.