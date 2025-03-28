Ирина Хакамада рассказала о необычном наряде на своей первой свадьбе

Коуч, журналистка и телеведущая Ирина Хакамада рассказала о своей первой свадьбе и вспомнила, какое тогда выбрала платье. В беседе с «Пятым каналом» она сообщила, что надела платье в стиле французской королевы.

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Во время предпремьерного показа фильма «Падение короны», экс-политик рассказала, что картина натолкнула ее на романтические воспоминания о прошлом.

«Когда выходила замуж в 18 лет, у меня было платье в стиле [Марии Антуанетт]», — отметила она.

Тогда ведущая выходила замуж за своего однокурсника Валерия Котлярова, и, хотя брак сохранился ненадолго, воспоминания о необычном платье она хранит по сей день.

Напомним, 69-летняя Ирина Хакамада посетила премьеру фильма «Падение короны», которая состоялась 26 марта в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм». Коуч выбрала для закрытого мероприятия темно-серое худи с дырками, выцветшие широкие джинсы и ботинки на шнуровке. Журналистка дополнила образ сумкой на плечо, кепкой и очками.